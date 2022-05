Luis Alberto Posada denuncia a uno de sus hijos por estafa: ¿qué fue lo que pasó?

El cantante de música popular Luis Alberto Posada expuso un grave problema familiar protagonizado por uno de sus hijos.

En el programa La Red, de Caracol Televisión, el intérprete de éxitos como ‘El precio de tu error’ y ‘Me tomas me dejas’ contó que su hijo Jorge Iván Posada ha engañado a varias personas utilizando su nombre.

Tanto en Colombia como en el exterior, Jorge Iván Posada estaría vendiendo ‘shows’ de Luis Alberto Posada aunque no tiene su autorización.

“No tumbe a nadie, hermano, que eso no se hace. Yo no le he enseñado eso a usted, así que póngase la mano y no empañe la imagen de su papá”, le dijo Luis Alberto Posada a su hijo, haciendo énfasis en que siempre lo ha ayudado económicamente.

Luis Alberto Posada también aprovechó para pedirle a sus seguidores que no confíen en personas externas cuando vayan a realizar contrataciones para presentaciones.