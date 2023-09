Luis Alberto Posada "me fue infiel con la nieta de la madrina de nuestro matrimonio": esposa

Después de que en redes sociales se hizo viral una fotografía de Luis Alberto Posada con una joven que sería su nuevo amor, muchos preguntaron qué sucedió con Katalina Posada, aún esposa legal del cantante y con quien mantuvo 17 años de relación.



Para darle fin a los rumores sobre las causas de la ruptura, Katalina Posada comentó en La Red , programa de Caracol Televisión, que "había desacuerdos e ideas que no compartíamos. Tuvimos una relación, pero nunca revelé la razón detrás de nuestra separación. En esos momentos, él me llamaba en estado de ebriedad y me decía cosas que me herían, incluso me dedicaba canciones en medio de su confusión".

Katalina señaló que "hubo innumerables episodios de infidelidad por su parte, e incluso tiene un hijo fuera de nuestro matrimonio. Siempre tenía miedo cuando salía a beber". Sobre la novia de Luis Alberto Posada, su excompañera sentimental afirmó que venía sospechando de esta relación desde hace cinco años.

“Comencé a sospechar de esta relación hace cinco años, pero fue durante la pandemia cuando lo descubrí. Lo vi hablando por teléfono a altas horas de la madrugada y, aunque él aseguró que era su secretaria, yo sabía que no era cierto. Comencé a investigar y descubrí con asombro que la otra mujer es la nieta de la madrina de nuestro matrimonio, y sus padres estuvieron presentes en nuestra boda”, sostuvo.



Pese a los problemas, la mujer dijo que hizo todo lo posible para salvar su matrimonio, pero que Luis Alberto Posada le pidió un tiempo y dejó de comunicarse con ella. Katalina recalcó que la actual pareja del intérprete de 'Guaro' era consiente de la relación extramatrimonial: "No me vengan con cuentos de que no sabía, ella sabía".

"A pesar de todo, siempre mantuve la esperanza. Sigo siendo su esposa, hasta el día de hoy no hemos formalizado nuestra separación", agregó.

Katalina Posada también se había pronunciado en agosto de 2022 para hablar de su separación, pues en redes sociales se aseguró que ella le había sido infiel a Luis Alberto Posada, algo que desmintió.

“Todos los medios dicen que te separaste del maestro porque tú le fuiste infiel”, escribió uno de sus seguidores. “Jamás, lo amo con locura y no tendría el valor de dañarle. Eso es falso de toda falsedad”, respondió Katalina.