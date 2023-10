Luis Alberto Posada sufrió accidente: camioneta en la que iba quedó al borde de un abismo

En horas de la madrugada de este domingo, 8 de octubre, el cantautor Luis Alberto Posada y su equipo tuvieron un accidente cuando iban por carretera después de un concierto en el municipio de Briceño, Boyacá.



La camioneta en la que iban quedó al borde de un abismo, luego de que el conductor intentara sobrepasar a otro vehículo que los cerró. Afortunadamente la acción rápida y solidaria de la comunidad ayudó a que salieran del vehículo.

Luis Alberto Posada resultó ileso, pero confesó que se llevó un gran susto.

En el mes de septiembre de 2023, el cantante estuvo involucrado en una polémica, luego de que en redes sociales se hiciera viral una fotografía del artista con una joven que sería su nuevo amor, muchos se preguntaron qué sucedió con Katalina Posada, aún esposa legal del cantante y con quien mantuvo 17 años de relación.

Para darle fin a los rumores sobre las causas de la ruptura, Katalina Posada comentó en La Red , programa de Caracol Televisión, que "había desacuerdos e ideas" que no compartían.

"Tuvimos una relación, pero nunca revelé la razón detrás de nuestra separación. En esos momentos, él me llamaba en estado de ebriedad y me decía cosas que me herían, incluso me dedicaba canciones en medio de su confusión", dijo.



Katalina señaló que "hubo innumerables episodios de infidelidad por su parte, e incluso tiene un hijo" fuera de su matrimonio. "Siempre tenía miedo cuando salía a beber", anotó.

Sobre la novia de Luis Alberto Posada, su excompañera sentimental afirmó que venía sospechando de esta relación desde hace cinco años.

“Comencé a sospechar de esta relación hace cinco años, pero fue durante la pandemia cuando lo descubrí. Lo vi hablando por teléfono a altas horas de la madrugada y, aunque él aseguró que era su secretaria, yo sabía que no era cierto. Comencé a investigar y descubrí con asombro que la otra mujer es la nieta de la madrina de nuestro matrimonio, y sus padres estuvieron presentes en nuestra boda”, sostuvo.

Pese a los problemas, la mujer dijo que hizo todo lo posible para salvar su matrimonio, pero que Luis Alberto Posada le pidió un tiempo y dejó de comunicarse con ella. Katalina recalcó que la pareja del intérprete de 'Guaro' era consciente de la relación extramatrimonial: "No me vengan con cuentos de que no sabía, ella sabía".