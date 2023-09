Luis Alfonso se enteró de la muerte de su papá minutos antes de subir a tarima a recibir un premio

El cantante Luis Alfonso recibió una triste noticia antes de recibir el galardón a Mejor Artista Regional Masculino en los Premios Mi Gente 2023, celebrados la noche del 27 de septiembre en el Coliseo Mediplus (antes Coliseo Live). Reveló que su padre había fallecido y se había enterado en medio del evento.



“Les cuento que me pasó algo muy particular y es que ahorita acabé de bajarme de la tarima y me dicen ‘se le murió el papá’. Se acaba de morir el viejito, pero yo les dije: ‘muchachos, estamos es aquí con el amor a la música, no me voy a ir pa’ mi casa, voy a seguir aquí parchado’”, explicó en plena tarima.

Luis Alfonso, recordado por temas como ‘El precio de tu error’ y ‘Cuánto vale’, recibió varios aplausos a manera de apoyo, pero no se quebró, por el contrario, prosiguió con un discurso dirigido a su padre: “Hoy se lo quiero dedicar a mi viejo allá en el cielo, que lleva por ahí dos horitas de que se lo llevó mi Dios”.

#Atención// En medio de su show musical el cantante Luis Alfonso dió a conocer a los asistentes que su papá acababa de fallecer.



No paró su presentación y por el contrario realizó toda una dedicatoria.



El hecho se dio minutos previos al recibir el Premio Mi Gente 2023, en la… pic.twitter.com/KDOoODsxmH — NCT NOTICIAS (@NCTNOTICIAS) September 28, 2023

También dedico el premio a su hijo Agustín, quien le dijo “sin un premio no venga aquí, si no, me tiene que traer una pizza’. Entonces, mi Dios les pague”.

Publicidad

Recientemente, Luis Alfonso estrenó la canción 'No me digas que no', un cover junto a Pipe Bueno, jurado de Yo Me Llamo.