Luis Fernando Múnera: su carrera, obra y legado

El fallecido actor Luis Fernando Múnera nació en Bello, Antioquia, el 5 de abril de 1949, y desde niño se enamoró del mundo de la radio, al que ingresó desde muy joven en emisoras como La Voz de Antioquia y Todelar.

La radio lo llevó a vivir a Cali y allí conoció el TEC, la escuela de teatro del maestro Enrique Buenaventura, donde se conectó con la actuación.

Buscando nuevas oportunidades viajó a Bogotá y logró sus primeros personajes en el programa Dialogando; desde ese momento demostró su calidad como actor y se convirtió en uno de los artistas más respetados de la televisión colombiana.

Podría ser de su interés: ‘El actor, el director y la guionista’, comedia colombiana que muestra el mundo detrás de cámaras

A lo largo de su carrera, Luis Fernando Múnera participó en más de 40 producciones, como ‘El Bogotazo’ y ‘La Estrategia del Caracol’, cinta dirigida por Sergio Cabrera.

Publicidad

Grabó 17 películas de cine, entre ellas, ‘Águilas no cazan moscas’, ‘Paraiso Travel’ y ‘El Paseo 1", dirigida por Harold Trompetero y con la producción de Dago García. Su voz de ‘Cristo’ en don Camilo será inolvidable, como también su personaje de Juan Pacheco en ‘Pedro, el escamoso’, producción del Canal Caracol.

Desde el 2020, se alejó del cine y la televisión, dedicándose a trabajar en talleres de locución y con productos naturistas. En una entrevista para La Red, aseguró que no tenía interés en crear una academia de actuación y también habló sobre las dolencias que mermaban su salud. Es que la pandemia cambió la vida de muchas personas, entre ellas, la de Luis Fernando Múnera.

“Últimamente no he hecho nada, he aprovechado para reposar, estar en casa, recuperarme, ver televisión, viendo películas, noticieros, leyendo. Ahora sí tengo tiempo, leo mucho, pienso bastante en la vida, en lo afortunado que he sido en muchas cosas”, indicó el actor.

Publicidad

Colegas y compañeros Luis Fernando Múnera lo despiden como uno de los más importantes actores de la televisión colombiana. Paz en su tumba.

Otras noticias del mundo del entretenimiento: