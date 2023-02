Luis Fernando Múnera y una de sus últimas entrevistas: “Estoy disfrutando la vida”

En el año 2020, el actor Luis Fernando Múnera , que falleció en la tarde de este jueves, 9 de febrero de 2023, concedió una entrevista a La Red, programa del Canal Caracol . En esa ocasión habló sobre las dolencias que mermaban su salud, lo que sintió después de retirarse de las cámaras y a lo que dedicaba sus días en ese momento.

En ese entonces, noviembre de 2020, el país atravesaba la pandemia del COVID-19, lo que cambió la vida de muchas personas, entre ellas, la de Luis Fernando Múnera.

“Este año no ha sido muy bueno para mí, además de todos estos problemas de pandemia. Personalmente he tenido quebrantos que me han llevado a estar interno en la clínica Palermo. Afortunadamente no es grave, pero me ha dado muy duro, he estado bastante mal”, manifestó el actor nacido en Bello.

Publicidad

Además, recalcó que su memoria se vio afectada durante un episodio de enfermedad: “No tengo muchos detalles de lo que me pasó, pero ya estoy recuperado. Entre esos detalles que tuve fue perder la memoria, pero la recuperé. En lo personal no recuerdo mucho, mis hijos me dicen que perdí el sentido. Tuve incapacidad para salir, comer y un montón de cosas. Estoy recuperado, me van a tener que aguantar otro rato más”.

Pese a no estar trabajando en televisión, aseguró que se sentía un hombre con mucha fortuna.

“Últimamente no he hecho nada, he aprovechado para reposar, estar en casa, recuperarme, ver televisión, viendo películas, noticieros, leyendo. Ahora sí tengo tiempo, leo mucho, pienso bastante en la vida, en lo afortunado que he sido en muchas cosas, con mis hijos, mi trabajo y todo”, complementó.

Publicidad

Luis Fernando Múnera miró hacia atrás y se sintió feliz por todo lo que había conseguido.

“Ya no soy el que era hace 10 años atrás, los años pasan, hay gente nueva, nuevos talentos, menos edad, la vida continúa, avanza. Yo tampoco soy el mismo de hace años. Esta no es hora de cambiar, tengo que seguir haciendo lo mismo que he hecho toda la vida. Cambiar a estas alturas sería difícil, porque ya no tengo los bríos de hace años”, agregó.

El maestro Luis Fernando Múnera concluyó manifestando que en ese momento estaba sacándole provecho a todos esos pequeños placeres de la vida: “Estoy disfrutando una sentada al frente del televisor, un buen café, lo estoy disfrutando. Estoy disfrutando la vida. Ahora solamente me falta tener a quien amar”.