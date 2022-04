Luis Mesa revela lo que más le costó de su personaje en Las Villamizar: “¿Cómo voy a tratarlas mal?”

En Las Villamizar , serie que comenzó a emitirse por las noches en el Canal Caracol, Gerardo Villamizar es un hombre valiente, rudo y fuerte con sus hijas, comportamientos que se convirtieron en retos muy difíciles para el actor Luis Mesa.

Buscando vengar la muerte de su esposa y las injusticias de la época, Gerardo Villamizar se puso una coraza de hombre rudo y decidió entrenar a sus hijas para defenderse. Esto fue lo que más le costó asumir al actor Luis Mesa de su personaje.

“Yo lo peleé mucho porque me tocaba tratar mal a estas niñas, a esta dulzura de mujeres y yo decía 'pero ¿cómo voy a hacerlo?'. Y uno, por fortuna, cuenta con grandes directores como Mateo, que te dicen y te recuerdan que un actor no puede juzgar a su personaje. No lo juzgues y no lo justifiques”, aseguró el actor.

En el pasado, Gerardo Villamizar fue un revolucionario de Los Comuneros, que logró ocultarse y hacer una nueva vida, pero ya fue descubierto. Y para defender sus objetivos, en medio de sus limitaciones, entró en acción.

“Por supuesto, era un reto porque el pie básicamente no me servía mucho en estas situaciones. Entonces, combinar el bastón con la espada, pues fue un reto de verdad, que gracias al entrenamiento pudimos trabajarlo bien”, dice Luis Mesa.

“Todo el tiempo se van a encontrar con obstáculos que tienen que librar y tratar de salir adelante, en cada capítulo hay nuevos retos”, explica Luis Mesa al hablar del desarrollo de la historia.

En Las Villamizar, nuevos retos, situaciones dolorosas, y grandes secretos están por descubrirse.