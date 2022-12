Luis Tosar dice que Operación E fue de sus trabajos más difíciles

Tosar encarna a José Crisanto Gómez que, obligado por las FARC, cuidó del hijo de la exsecuestrada Clara Rojas durante su cautiverio, y que acabó entregando al Estado por la mala salud del pequeño, una decisión que le llevó a ser perseguido por la guerrilla y la justicia.

En una entrevista con motivo de la llegada de la película a los cines colombianos y tras su estreno en el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI), Tosar aseguró que fue una experiencia "muy excitante y enriquecedora" por tratarse de "uno de los personajes más completos y esperpénticos" que jamás ha interpretado.

"Probablemente sea de las experiencias profesionales más complicadas que he tenido, si no la que más. Irte a dormir al hotel y no saber si ha cuadrado bien todo lo que has hecho o pensar si tienes alguna idea buena para lo que se avecina, te hace estar en permanente estado de zozobra", confesó.

"Lo primero que pensé es que era una historia fascinante y de manera totalmente visceral e intuitiva acepté rápidamente", explicó el actor.

"Ver como el personaje se sobreponía a las situaciones de manera tan graciosa me pareció una fórmula muy buena para contar una vida absolutamente desgraciada", agregó.

Aun así, Tosar, cuya interpretación le mereció el premio como mejor actor en el Festival de Biarritz, recordó las largas horas de trabajo para lograr acercarse a la idiosincrasia de un campesino colombiano y salvar uno de los mayores obstáculos para un actor español, el acento.

"Por fortuna lo que en principio era un obstáculo total se fue convirtiendo en un vehículo para encontrar otras cosas del personaje cuando todavía no había definido una estrategia", reconoció el actor, quien siempre defendió que el filme no es un documental, sino una representación del conflicto cruzado en el que viven la mayoría de los campesinos del país.

Por su parte, la actriz colombiana Martina García, quien da vida a la esposa de José Crisanto, Liliana, se mostró "satisfecha" con la acogida del público en Cartagena y reconoció la importancia de un personaje que encarna a muchas mujeres desplazadas por el conflicto que deben seguir adelante con sus familias.

El filme, una producción franco-española dirigida por Miguel Courtois, llega a las pantallas colombianas tras su estreno en España y Francia y después de un proceso judicial originado por el recurso de amparo que interpuso Rojas al considerar que la historia vulneraba los derechos de su hijo menor de edad, Emmanuel.

Aunque la sentencia falló a favor de las productoras, Cristina Zumárraga, de Tormenta Films, explicó que la película todavía está pendiente de pasar el último eslabón judicial, tras "una impugnación por parte de la Procuraduría que fallará el 8 de marzo".

Asimismo, Zumárraga reconoció que la cinta ha tenido "muy buena acogida de la crítica" española, aunque en la taquilla "no tanto" por tratarse de "un tema bastante lejano al público europeo", además de "la gran crisis que vive España", donde los impuestos culturales han aumentado los precios en un 13 %.

Rodada en las selvas del sur de Colombia, "Operación E" cuenta la versión del campesino José Crisanto Gómez, quien después de entregar al niño estuvo encarcelado durante cuatro años por secuestro y malos tratos, cargos de los que en abril de 2012 fue absuelto.

Bogotá