¿Luisa Castro y Reykon terminaron su romance? Rumores encienden las redes sociales

La creadora de contenido Luisa Castro ha desatado ciertos rumores en redes sociales en los que se especula si habría terminado la relación amorosa con el cantante de música urbana Reykon.

En el metraje, subido a sus historias de Instagram, la influenciadora enseñó un ramo de rosas que le envió una de sus amigas.

“¿Cómo no amarla? Pa que novio con estas amigas”, mencionó.

Tras esto, se desataron los rumores de ruptura, puesto que muchos usuarios de la web interpretaron que la antioqueña estaría compartiendo que el romance concluyó.

Publicidad

“Si terminaron, la ventaja es que nunca lo mostró”, “Ya está mostrando la soltería”, “Lo que empieza termina”, dijeron algunos.

Pese a los comentarios sobre su relación, Luisa Castro no se ha pronunciado para desmentir o confirmar la ruptura.

Publicidad



Otras noticias que puede leer:

Piqué, indignado con Shakira por pullas a Clara Chía: “¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide?

Todo un revuelo causó el fin de semana Gerard Piqué al hablar abiertamente de su ruptura con Shakira y la canción de ella junto a Bizarrap, entre otros temas. El exfutbolista, sin mencionar a la cantante, se despachó contra los fans de la colombiana por lo que le dicen en redes sociales.

“Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, dijo el exjugador del Barcelona.

Pero eso no fue todo, Piqué también aprovechó para expresar lo que piensa de la ‘Sesión 53’, canción que Shakira hizo junto a Bizarrap y en la que se descarga por el fin de su relación. Ni Clara Chía, novia actual del deportista, se salvó de ser mencionada.

Publicidad

“Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena... es igualita que tú”, dice Shakira en uno de los versos.

A propósito de eso, Piqué manifestó: “El tema de tirar ‘beef’, que está muy bien, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el ‘beef’, y quedas muy bien. Pero luego no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide para que digamos 'oh, oh, nos hemos pasado'?”.