Luisa Fernanda W cuenta por qué estuvo hospitalizada: “Recuerden no suponer”

Luisa Fernanda W ya está en casa y guardando reposo luego de haber estado unos días hospitalizada, situación que preocupó a sus seguidores teniendo en cuenta su avanzado estado de embarazo.

A través de sus historias en Instagram, la empresaria y creadora de contenido contó qué fue lo que le pasó y envió un mensaje a aquellas personas que estaban haciendo comentarios sobre su salud.



“Menos mal fue algo que mi médico obstetra pudo controlar, además de eso les comparto que mi bebé siempre ha estado bien, gracias a Dios”, manifestó.

Todo inició con un malestar por el que ya había pasado cuando estuvo embarazada de Máximo, su primer hijo.

“Venía hace días con un dolorcito de espalda y yo me sentía completamente normal porque también en el embarazo de Máximo me dolía un poquito la espalda, me ponía pañitos de agua tibia y se me calmaba el dolor”, contó.

Luisa Fernanda W señaló que suele tener un “umbral del dolor muy alto”, pero consultó a su médico, quien le dio unas recomendaciones; sin embargo, el dolor no se le pasó y, por el contrario, empezó a aumentar. En ese momento “el doctor me dijo pásate a urgencias, me pasé a urgencias y resulta que estaba teniendo contracciones no muy fuertes, pero sí seguidas”, afirmó.

“Me hicieron todos los exámenes respectivos y el cuellito del útero se me estaba acortando entonces por eso me dejan hospitalizada”, comentó.

Dejó entrever que los días en la clínica sirvieron para ayudarle a controlar esas contracciones, ya que aún falta tiempo para que Domenic llegue al mundo.

“Eso no da por usar tacones, ni por tener la barriga destapada”, expresó.

Luisa Fernanda W agradeció también a sus seguidores por los mensajes bonitos que le enviaron y aseguró que seguirá haciendo contenido para sus redes sociales, pero será desde la cama, en vista de que debe guardar reposo.