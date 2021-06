Luisa Fernanda W desempolva video de sus inicios cuando no tenía cirugías estéticas

Luisa Fernanda W causó sorpresa entre sus seguidores al desempolvar un video de sus inicios en el mundo digital como creadora de contenido, actividad por la que hoy tiene fama y otros negocios.

La influencer paisa luce muy diferente a como se ve ahora, pues en ese momento no había pasado por el quirófano como ella mismo afirmó: “aún no me había operado ni la nariz ni los senos, y veo esto y digo aun así seguía siendo hermosa, punto. Amor propio, ante todo, respetando mis procesos y mis cambios”.

Con esta publicación, quiso dar un mensaje a sus seguidores precisamente sobre los cambios, procesos y el amor propio, a pesar de todas las críticas y obstáculos que se le han presentado en el camino.

“Este video lo amo, me trae recuerdos maravillosos y lo mejor es que sigo siendo la misma en esencia. No olvidemos nuestros inicios, recuerden que el camino jamás será fácil, pero el trabajo arduo trae sus recompensas”, manifestó.

Muchos le agradecieron por sus palabras y aplaudieron el mensaje, mientras otros la cuestionaron.

“No logro entender cómo hacen videos para aceptación y luego se operan”, comentó un internauta y Luisa respondió: “Las cirugías también hacen parte de ese proceso de aceptación. Más empatía es lo que nos falta”.