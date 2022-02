Luisa Fernanda W desmiente rumores sobre una rivalidad con Jessica Cediel

Hace algunas horas, Luisa Fernanda W compartió una publicación en Instagram que despertó una ola de comentarios por parte de sus seguidores. Algunos usuarios pensaron que se trataba de una pulla contra Jessica Cediel , presentadora y expareja de Pipe Bueno.

La creadora de contenido hizo un video para responder al mensaje de una seguidora, quien le pidió que le enseñara qué outfit utilizaría en caso de encontrarse con las personas que la critican.

“Outfit para ver a las hipócritas 😂 ¿En cuál de tus dos caras te lo digo? 😂”, escribió Luisa Fernanda W.

Ante esta publicación, una usuaria decidió etiquetar a Jessica Cediel, pues pensó que la empresaria se estaba refiriendo a ella. Sin embargo, Luisa Fernanda W salió en defensa de la modelo y presentadora.

“¿Perdón? No, corazón, no inventes. Jessica para mí no es hipócrita, es una mujer muy madura y con un corazón bien bonito. ¡Dejen de armar rivalidad donde no la hay!”, respondió.

