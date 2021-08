Luisa Fernanda W dice que en su restaurante se apareció la Virgen

Luisa Fernanda W da de que hablar por estos días al compartir un dato curioso de su restaurante en Bogotá, que pronto abrirá sus puertas al público.

La influencer contestaba preguntas de sus seguidores en redes sociales cuando habló de una supuesta aparición divina en el lugar.

“Resulta que en Rancho, en la capilla, estaban limpiando los vidrios y cuando los vidrios se secaron apareció esta imagen”, dijo Luisa Fernanda W, quien compartió una foto donde se puede ver un ventanal.

Ella aseguró que sus empleados le dijeron que se apareció la Virgen en ese lugar.

“Yo toda mi vida he sido supercatólica, creo en la Virgen y demás, pero con todo este tema de apariciones yo soy un poquito escéptica, porque creo que uno le encuentra a todo figuras humanas, no sé; pero a mí me pareció algo superbonito, varias de las personas que trabajan con nosotros dicen ‘ay se me apareció la Virgen’ ¿Ustedes qué opinan, se les pareció a algo o no?”, manifestó.

Muchos internautas expresaron que no vieron nada fuera de lo normal, como afirmó la influencer, incluso la señalaron de usar ese tema para hacerle publicidad a su establecimiento.