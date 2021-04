Luisa Fernanda W es blanco de críticas por “peligroso” juego con su hijo Máximo

Luisa Fernanda W ha sido blanco de críticas entre sus seguidores por juego con su hijo Máximo, el cual algunas personas catalogaron de “peligroso”.

A través de su perfil de Instagram, la paisa compartió apartes de una videollamada con Marilyn Oquendo y la actriz Estefanía Borge, donde habla de su experiencia como mamá y lo grande que está su bebé.

En las imágenes se ve a la influencer jugar con su hijo, lanzándolo suavemente hacia arriba mientras él sonríe, situación que desencadenó una serie de críticas contra la antioqueña, pues sus seguidores consideran que pone en riesgo al pequeño.

Tras la lluvia de comentarios y señalamientos, Luisa Fernanda W salió en su defensa y explicó que sabe de los riesgos que implica esta situación. Además, aclaró que lo hace con cuidado y sin poner en riesgo la vida de su hijo.

“Me preguntan que si yo he leído por qué uno no debe lanzar los bebés hacia arriba y claro que he leído del tema; de hecho, cuando uno va donde la pediatra también es algo que le dicen a uno porque existe el síndrome del bebé sacudido. Cuando yo juego con mi bebé y hago movimientos hacia arriba los hago delicadamente, no lo estoy lanzando brusco, lo hago con delicadeza, con amor, suavecito”, precisó la influencer.

Tras sus palabras, Luisa recibió el respaldo de algunos internautas quienes le sugirieron no darle importancia a comentarios malintencionados.