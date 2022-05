¿Luisa Fernanda W está embarazada otra vez? Este video así lo evidenciaría

Luisa Fernanda W compartió un video en sus redes sociales en el que muchos de sus seguidores asumieron que está nuevamente embarazada.

“Algo me comí que ya se notó… Me supo rico”, dijo Luisa Fernanda W en el video en el que presenta su nueva sección a la que denominó “Outfits que a ti no gustan y que tú jamás te pondrías”.

Ese comentario lo hizo mientras lucía un vestido amarillo ajustado al cuerpo y se le notaba una barriga más grande de la que acostumbra a tener.

Por eso, muchos de los fans de Luisa Fernanda W reaccionaron y no dudaron en asegurar que está embarazada de su segundo hijo con Pipe Bueno.

“Barriga de bebé a bordo”, indicó, por ejemplo, la usuaria @katheayala_97, mientras que @mayerlinconde2016 manifestó que desea “que sea la niña”.

Incluso, la usuaria @milegarciamolina aseguró que “sí está embarazada” y además sostuvo que “es muy allegada a la familia de Pipe”.

Hasta ahora, ni Luisa Fernanda W ni Pipe Bueno confirman la llegada de un hermanito o hermanita para Máximo.