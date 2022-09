Luisa Fernanda W fue hospitalizada de emergencia: “Me toca guardar reposo”

Luisa Fernanda W fue hospitalizada de emergencia, así lo confirmó la influencer a través de sus historias de Instagram. Aunque la generadora de contenido no precisó los motivos de su urgencia médica, indicó que debe mantener reposo, pues por estos días ha estado muy atareada.

“Me toca estar tranquila, guardar reposo. Lo cuento por si no respondo en WhatsApp no digan: ‘Ay, luisa irresponsable’. Estoy siendo responsable conmigo misma y bajarle un poquito al trabajo, a todo en general, ahí voy”, relató desde la clínica.

La también cantante, quien está embarazada y espera su segundo hijo, lamentó aplazar sus responsabilidades, pero recalcó que primero están su bienestar y el del bebé Domenic, que está por nacer.

“Esta semana tenía varios compromisos, mucho trabajo, pero ando por aquí… hospitalizada”.

Su pareja, Pipe Bueno , la acompaña en este difícil momento en el hospital. “Allá hay un papá dormidito, haciéndome compañía”, dijo Luisa Fernanda, mientras mostraba al padre de sus hijos en un mueble de la habitación.

El nacimiento del segundo hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno está previsto para finales de octubre o principios de noviembre, según indicó la madre en entrevista con La Red .