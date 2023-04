Luisa Fernanda W habla de la polémica tras muerte de Legarda: "A los dos meses me volví a enamorar"

La creadora de contenido paisa Luisa Fernanda W en una reciente entrevista abrió su corazón para referirse a lo que tuvo que enfrentar tras la trágica muerte en 2019 de Legarda.



Es de recordar que el joven Fabio Andrés Legarda, conocido artísticamente como Legarda, falleció en Medellín en febrero de 2019 por una bala perdida en un caso de fleteo. En ese entonces el payanés tenía 29 años y estaba en una relación con Luisa Fernanda W.

“Yo viví una polémica súper fuerte porque bueno mi expareja lastimosamente murió y yo a los dos meses me volví a enamorar y me cayeron encima horrible, que yo por qué me volví a enamorar tan rápido, que esta no respetó el duelo, que no sé qué. Bueno, yo ya en ese tema pues no me meto, o sea, cada uno piensa lo que quiera”, dijo la paisa en el podcast ‘La Nave’, del humorista venezolano Marko.



Durante esa misma entrevista, en la que también compartieron con el creador de contenido conocido como El Mindo, Luisa Fernanda W fue contundente al responderle a quienes aseguran que con lo sucedido ella ganó dinero.

“Ese momento todo lo que hiciera estaba completamente viral, les voy a decir una cosa: yo no gané ni un peso a costa de la polémica, lo único que gané fue estresarme un montón, tener un montón de cuestionamientos de ‘será que lo que estoy haciendo está bien, no está mal’, o sea, mi paz mental se jodió”, enfatizó.



Asimismo, contó que en medio del difícil momento por el que pasó tomó la decisión de “no volver a hablar del tema públicamente, no darle explicaciones a nadie en mi vida” y enfocarse en su salud mental.

“En lo personal eso a mí sí me perjudicó muchísimo porque muchas personas me empezaron a seguir solamente por lo sucedido y yo decía llevo tantos años creando contenido, antes de que sucediera la tragedia yo ya tenía más de siete millones de seguidores, y muchas personas empezaron como a minimizar el trabajo que yo ya había hecho antes por lo que sucedió”, subrayó.

Luisa Fernanda W formó una familia con el cantante Pipe Bueno, con quien tiene dos hijos, Massimo y Dominic, de 3 años y 6 meses, respectivamente.