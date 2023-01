Luisa Fernanda W habla del lanzamiento de ‘Así soy yo’, su más reciente canción

La 'influencer' reveló detalles de su proyecto musical, en el que prepara un tema con su amigo, el cantante Pipe Bueno.

La nueva canción de Luisa Fernanda W, llamada ‘Así soy yo’, será lanzada en aproximadamente dos semanas, le dijo la paisa en exclusiva al programa La Red, de Caracol Televisión.

“Es una canción que tiene un poco de cosas que me han pasado, pero realmente no soy yo (la protagonista de la historia). Es una chica a la que están juzgando, porque no tiene claro si quiere salir con un chico, la gente comenta que sale con muchos, pero la realidad es que no”, explica la productora de contenido.

Para lograr este tipo de canciones, dijo, ha contado con la ayuda de agrupaciones como Pasabordo y de Pipe Bueno.

“Lo que son Pasabordo y Pipe (Bueno) han sido un apoyo muy importante, me apoyan hasta en lo más mínimo, cuando empezamos a grabar o cantar de alguna forma. Empezamos a descubrir que sí lo lograba”, manifestó.

Luisa Fernanda contó que entre sus gustos están las baladas y reveló cuál es el tipo de música que no se atrevería a cantar.

“Me encanta la balada, amo las baladas, voy a hacer música no popular ni vallenato pero sí el urbano romántico”, expresó en el programa La Red.

Además, anunció en qué van sus proyectos: “Con Pasabordo grabamos una canción que se llama ‘La influencer’, ya quiero que la escuchen”, dijo.

Y anunció que ya trabaja en una colaboración con Pipe Bueno. “Puedo hacer una con Pipe, estamos trabajando en algo”, manifestó.

En una entrevista reciente, con el mismo programa, Pipe Bueno negó que su relación con Luisa Fernanda trascienda de una amistad y aseguró que solo comparten proyectos laborales.