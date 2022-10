Luisa Fernanda W le dice "mentiroso" a Pipe Bueno: ¿qué pasó?

Luisa Fernanda W sorprendió a su pareja, el cantante Pipe Bueno, con una curiosa pregunta que inquietó a muchos de sus seguidores: “¿Amor, tú por qué me dices mentiras?”.

La conversación se dio durante un trayecto en auto, Luisa aprovechó el momento para expresarse sobre la crisis que ha tenido en su segundo embarazo, a propósito de que falta poco para dar a luz a su hijo Domenic.

“Imagínense que, pues como estoy en las últimas del embarazo me siento así superllenita, él único que dice que no, que yo no estoy llenita, que para nada, es Pipe”, afirmó Luisa.

En ese momento, le preguntó que por qué le decía mentiras, a lo que el artista le respondió: “He visto otras barrigas muy serias”.

Sin embargo, la paisa insistió diciendo que no solo se trata de la barriga, sino que también se siente llenita de cara.

“Ah, pero es que duermo contigo todos los días, no noto eso”, aseguró el cantante.

Luisa Fernanda W luego reflexionó señalando que a veces uno mismo se da muy duro y que por supuesto también ocurre en este proceso, en el que experimenta cambios físicos y hormonales.

“Como antes llevaba una vida más activa, de hacer ejercicio, y hacer ejercicio me hacía sentir muy bien y ahorita que no lo estoy haciendo por temas de cuidado, me empiezo a tirar duro con esas cosas, pero después razono y digo ‘estás pasando por una etapa, respira profundo, relájate y viva’”, manifestó.

Sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo y consejos. Luisa expresó que “a veces no es tan fácil disfrutarse un embarazo, en cuanto a temas de síntomas y de cambios”.

Por lo pronto, tanto ella como Pipe y su hijo mayor, Máximo, están ansiosos por la llegada del nuevo miembro de la familia.