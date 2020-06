Luisa Fernanda W muestra cómo era su dentadura antes de tener diseño de sonrisa

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores hace pocos días con un cambio que nadie se esperaba.

La influencer paisa decidió quitarse su diseño de sonrisa para someterse a un tratamiento de ortodoncia.

En un video, Luisa contó las razones que la llevaron tomar esta decisión y mostró una foto de hacer varios años y cómo era su sonrisa en esa época.

“Tenía los dientes derechitos. De hecho, por acá tengo una foto de mis grados cuando recién me quitaron los brackets y estaba feliz con mis dientes y realmente no pensaba hacerme un diseño de sonrisa”, anotó.

Sin embargo, poco tiempo después que se involucró en el medio de las redes sociales decidió someterse a este procedimiento estético.

“Pero mis cordales siguieron creciendo, entonces todos los dientes se me fueron torciendo y no me sentía cómoda a pesar de que el diseño era muy bonito”, manifestó.

Pese a esa experiencia, la influencer se hizo un segundo diseño de sonrisa y nuevamente no se sintió del todo contenta, así que decidió quitárselo para finalmente hacerse un tratamiento de ortodoncia que le permita mejorar su dentadura.

Luisa aseguró que este proceso no tiene ninguna afectación en su embarazo y que luego de tener al bebé le van a sacar las cordales.