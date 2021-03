Luisa Fernanda W muestra cómo ha cambiado su cuerpo desde el nacimiento de Máximo

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores de Instagram con una galería de fotos en la que mostró cómo luce su cuerpo tras el nacimiento de su hijo Máximo .

El bebé, que llegó al mundo hace cuatro meses, no solo cambió la vida de la youtuber, también su figura.

“Así voy cuatro meses después de mi embarazo, me siento muy feliz, aún me falta más porque día a día me exijo más”, escribió la antioqueña, haciendo referencia a sus rutinas de ejercicio.

Los seguidores de Luisa Fernanda W la felicitaron por su constancia y dedicación.

Luisa Fernanda W / Tomada de Instagram.

Sin embargo, algunos le preguntaron si su figura era producto solo del ejercicio y la buena alimentación o si pasó por el quirófano para moldear su cuerpo.