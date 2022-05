Luisa Fernanda W no se quedó callada y respondió a quienes la critican por su forma de vestir

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más influyentes del país, pero también ha sido objeto de numerosas críticas. Varios internautas han lanzado comentarios despectivos sobre su forma de vestir, para lo cual la empresaria decidió responder.

"Quedo impresionada de mujeres tan criticonas, que son: 'Ay, no. Pero ¿por qué se viste así?', '¿Qué son esas combinaciones? Qué ordinaria'. Ya cálmate, 'diosa de la moda', 'personal shopper de Kim Kardashian'. Lo único que yo le digo es que cada quien con sus cosas y gusto", comentó Luisa Fernanda W.

Agregó: "Me puedo colgar un costal y como tengo un cuerpo tan lindo, bien cuidado, a mí todo se me va a ver lindo. Me puedo poner la cosa más ordinaria, salgo a la calle, y me voy a ver preciosa. Me voy a ver lindísima, porque el que es lindo, es lindo (...) Deje de criticar y preocúpese usted por vestirse a su gusto, a su tamaño y no verse ordinaria. Y a cuidarse también para que se vea una mamacita".

La influencer continuó diciendo que no se siente afectada de las críticas y que está segura de sí misma.

"Amo mi estilo, tengo un estilo a mi manera, no he estudiado diseño de modas. Lo hago porque me gusta la ropa, me gusta hacer videos de ‘outfits’ y es lo que proyecto, me gusta hacer videos de maquillaje y es lo que les muestro", afirmó.

Luisa Fernanda W también aprovechó para enviar un mensaje a quienes critican a las mujeres que han tenido hijos.

"¿Cómo se atreven a criticar el cuerpo de otra mujer? Así haya tenido o no hijos. Pero las que hemos tenido hijos, por los cambios que pasamos. Muchos se ofenden porque expreso por aquí mis opiniones, pero todos tenemos el derecho de expresar nuestras opiniones", sostuvo.