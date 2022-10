Luisa Fernanda W reacciona a comentarios negativos tras mostrar su cuerpo a dos días de dar a luz

Luisa Fernanda W está muy feliz por el nacimiento de su segundo hijo, Domenic, como ha expresado a sus seguidores en redes sociales. Allí mismo sorprendió dejando ver si figura a solo dos días de dar a luz.

“Para mí una de las cosas más tesas o difíciles, por así decirlo, de tener un bebé es aceptar todos esos cambios tanto físicos como emocionales. O sea, mirarme al espejo ver todos esos cambios es como bueno ahora viene un reto, pero nada, yo siempre busco la forma de cambiar mi semblante, entonces me gusta arreglarme”, manifestó.

Muchos de sus allegados y seguidores la elogiaron y enviaron mensajes positivos, pero otros hicieron comentarios que sacaron de casillas a Luisa.

“Siento que todo esto es un montaje por ganar más seguidoras porque somos las mujeres las que hacemos que esto se vea real”, escribió una usuaria al referirse a su experiencia con la cesárea.

La influencer paisa, quien también tuvo una cesárea, no dudó en responder: “¿Un montaje? ¿De verdad crees que todas las personas vivimos los procesos de la misma manera? No, señora, ningún tipo de montaje esta es mi realidad y eso que no muestro ni un 5% de mi vida”.

Luisa Fernanda W se mostró molesta tras recibir mensajes negativos en su publicación y pidió respeto por su proceso, señalando que la historia de cada mujer es diferente.