Luisa Fernanda W recuerda con amor a Legarda y defiende el derecho a rehacer su vida

A propósito de la fecha de cumpleaños del joven artista de música urbana, la instagramer dedica unas sentidas palabras a quien fue su pareja.

De no ser por la bala que segó su vida en medio de un fleteo en Medellín , Fabio Legarda estaría celebrando 30 años.

Publicidad

El cantante, que murió en febrero, es recordado por sus amigos, familiares y quien fue su novia hasta el día de su deceso.

A través de sus historias de Instagram, Luisa Fernanda W, compartió un mensaje a propósito de la fecha.

Además de hablar de su relación y el amor que sintió por el artista, destaca su derecho de continuar con su vida y enamorarse otra vez.

“Así la gente quiera opinar si lo recuerdo o no, que porque estoy saliendo con alguien o no, les recuerdo: él fue mi novio, me amó y lo amé y eso nadie podrá cambiarlo y yo lo puedo recordar cuando lo desee”, dice parte del texto.

Publicidad

También, se refiere a los señalamientos de los que ha sido blanco en redes sociales, donde cuestionan sus decisiones.

Publicidad

“Me tiene que valer un carajo la opinión pública ellos jamás lo van a entender como yo, nadie estaba en nuestras conversaciones a media noche, nadie sabe cuánto nos amamos fuera de una cámara”, añade.

Finalmente, Luisa desea un feliz cumpleaños a Fabio.