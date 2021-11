Luisa Fernanda W responde a crítica sobre su pinta: “Me visto para mí”

Luisa Fernanda W lidia a diario con muchos comentarios negativos en las redes sociales. Aun así se mantiene interactuando con sus seguidores, pues son más los que le expresan su cariño a través de mensajes bonitos.

Sin embargo, recientemente tuvo que responderle de manera tajante a una persona que le criticó su pinta.

La influencer paisa lució un crop top con estilo animal print, una falda larga en demin con abertura en el centro y botas largas.

Luisa Fernanda W exhibió el atuendo y luego inició una dinámica de preguntas: “¿Qué es lo que hay, de qué hablamos?”.

En medio de varios comentarios positivos, alguien le escribió: “No te queda bien esa falda con esas botas, se te ve feo”.

Sin duda, la crítica no fue del agrado de Luisa, quien contestó: “Gracias a Dios me visto para mí y es a mí a quien me tiene que gustar. Respeto todas las opiniones, pero a mí me encanta, me siento preciosa”.

La creadora de contenido y empresaria recibió el apoyo de sus seguidores, pues constantemente es blanco de ataques o comentarios fuera de tono.