Luisa Fernanda W revela las palabras con las que despidió a Legarda: "Me duele en el alma"

Durante una entrevista para un podcast, Luisa Fernanda W reveló cuáles fueron las palabras con las que se despidió de Fabio Legarda, su expareja y quien falleció en febrero de 2019 tras ser alcanzado por una bala perdida.



“Cuando a Fabio lo estaban enterrando, yo tuve una conversación con él como si lo tuviera en frente. Le daba las gracias por todo lo que vivimos, le di las gracias por su tiempo, le di las gracias por su amor, le di las gracias por todo lo que aprendí de él”, contó Luisa Fernanda W.

"Le dije: 'Yo voy a estar bien y yo voy a ser feliz. Vete tranquilo. Me cuesta mucho despedirte, me duele en el alma porque quería vivir muchas cosas a tu lado, pero esto no lo puedo cambiar'".

La empresaria afirmo que le hizo una promesa al fallecido: "Lo que sí quiero que sepas es que voy a hacer todo por ser la mujer más feliz del mundo sin olvidar el amor tan bonito que tuvimos. Siempre te voy a tener en mi corazón, pero vete tranquilo".

Por supuesto, las palabras de Luisa Fernanda W provocaron reacciones en redes sociales, algunas apoyando a la creadora de contenido y otras criticándola.

Publicidad

"Ella tiene todo el derecho de ser feliz. Entiéndalo, él ya se fue", "Cumplió su promesa 🤭 Al mes ya era feliz con otro 🤪", "Deje a Legarda descansar en paz 😒" y "No le puedo creer nada de lo que dice" fueron algunas opiniones.

¿Quién es Luisa Fernanda W?

Luisa Fernanda W es una reconocida personalidad colombiana en las redes sociales, especialmente en Instagram y YouTube. La joven comenzó su carrera como influencer publicando contenido de moda y belleza en 2013.

Con el tiempo, su perfil fue ganando popularidad y se convirtió en una de las influencers más seguidas de Colombia. En 2015, Luisa Fernanda W decidió incursionar en la música.

Publicidad

Desde entonces, ha lanzado algunos sencillos y colaboraciones con otros artistas. Además, ha participado en proyectos televisivos como presentadora y ha lanzado su propia línea de ropa.

Luisa Fernanda W también es conocida por su relación con el cantante de música popular Pipe Bueno, con quien tiene dos hijos, Domenic y Máximo. La pareja ha compartido su vida en redes sociales, generando una gran atención de los medios de comunicación dedicados al entretenimiento y de sus seguidores.