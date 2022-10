Luisa Fernanda W revela que un amigo le robó varios millones: "Págame, abusaste de mi buena fe"

"Con esos amigos, para qué enemigos", le dijeron a Luisa Fernanda W después de que usó sus redes sociales para revelar que una persona cercana a ella le robó $100 millones de pesos. Según la influencer, el hombre la convenció para que invirtiera en un supuesto modelo de negocio.



"Se me acerca un día y me dice 'te tengo el negocio de la vida'. Me pintó algo espectacular y me dijo que la inversión era de $100 millones de pesos. Yo tenía una plata ahorrada porque me quería comprar un bolso Hermes, porque yo ahorro para comprarme mis bolsos, mis gafas y mis cosas", afirmó la pareja de Pipe Bueno.

Luisa Fernanda W terminó entregando el dinero, según ella, porque le pareció un negocio viable: "Yo me creí todo el cuento de mi amigo, era una inversión que se veía interesante, la hice y le deposité la cantidad a su número de cuenta".

La modelo se mostró muy indignada, pues confió a tal grado de consignarle el dinero directamente a su amigo y no a una cuenta corporativa. Luego de 15 días, Luisa Fernanda W volvió a comunicarse con este sujeto para preguntarle cómo iba el negocio.



El señalado le respondió que la plataforma estaba caída y que la inversión estaba "rara". Esto fue el detonante para que ella empezara a sentir desconfianza. "Desde un perfil falso me di cuenta de que el man estaba viajando como si nada, porque me bloqueó de Instagram. Definitivamente, parecía el estafador de Tinder", comentó.

La empresaria concluyó diciendo que no ha podido dar con el paradero de esta persona: "Camilo, si estás viendo esto, ¡págame! Abusaste de mi buena fe".