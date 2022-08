Luisa Fernanda W reveló por qué razones ya no sube tanto contenido con Pipe Bueno a redes sociales

La creadora de contenido y modelo paisa Luisa Fernanda W compartió por qué razones no ha estado compartiendo tanto contenido con su pareja, el cantante de música popular Pipe Bueno.

Por medio de su cuenta personal de Instagram, Luisa Fernanda W respondió a la incógnita que manifestó uno de sus seguidores en la sección de preguntas y respuestas de la red social.

“¿Por qué casi ya no montas cosas con Pipe?”, le preguntaron.

Luisa Fernanda W respondió que todo se debe al enfoque de su contenido. Ya que suele compartir tips de maquillaje, outfits, sketches y publicaciones referentes a su música.

“Ustedes saben que mi contenido no se basa en eso. He sido muy versátil, pero mi enfoque es distinto”, indicó.

Asimismo, recalcó que evita mostrar contenido con su pareja porque prefiere guardar esos momentos para ella misma.

Por otro lado, expresó que muchas mamás le piden bastantes consejos de maternidad y ella prefiere evitar responder este tipo de comentarios, pues vive la maternidad a su manera y con su propio ritmo.

“Muchas personas pensaron que porque ya soy mamá entonces me la iba a pasar dando tips y no, ese no es mi campo. Muy respetuosamente les digo que la intimidad con mi pareja me la reservo y también la crianza de mi hijo”, puntualizó.