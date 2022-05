Luisa Fernanda W y el cambio de look con el que sorprendió a sus seguidores

Luisa Fernanda W dej贸 boquiabiertos a sus m谩s de 17 millones de seguidores tras dar a conocer su look m谩s reciente. La creadora de contenido se cort贸 el cabello a la altura de los hombros. "No le temo a los cambios", se帽al贸.

La empresaria mostr贸 su cambio de look a trav茅s de su cuenta de Instagram, en algunos videos sobre diferentes tipos de outfits. Luisa Fernanda W recibi贸 miles de elogios por parte de sus fan谩ticos.

"Quedaste tan hermosa!馃挌鈿★笍", "馃槏 Ese look me encanta, todo se te ve bien", "En lo particular, te luce tan bonito el cabello corto! 馃敟", "馃挄鉁 Preciosa 鉁煉" y "Se ve divina as铆 con ese look 馃敟馃敟馃檶", fueron algunos comentarios a la youtuber.

