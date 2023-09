Luisito Comunica envía mensaje a ladrón que lo asaltó: "Usa lo que me has robado para tu familia"

Por medio de sus redes sociales, el creador de contenido mexicano Luisito Comunica le contó a su comunidad que había sido víctima de un robo a mano armada en su país natal. Más allá de las pertenencias, el youtuber envió un mensaje reflexivo hacia la persona que lo asaltó, lo cual sorprendió a sus seguidores.



Por medio de un video publicado en Facebook a inicios de septiembre, el influencer, quien adquirió fama internacional por sus blogs de viajes por el mundo, aseguró que un sujeto lo amenazó apuntándole con una pistola directamente al rostro para que le entregara sus objetos personales.

"Fui víctima de un asalto, y más que estar furioso o enojado, me siento decepcionado", confesó.

Añadió: "En verdad, espero que utilices lo que me has robado para dárselo a tu familia, a tus hijos o a algún ser que dependa de ti. Créeme que yo comprendo que no robas por gusto, yo sé que realmente robas por necesidad".

En su declaración, Luisito Comunica señaló que el que alguien sin oportunidades resalte en el campo actual es complicado, por lo cual, de cierta manera, comprendía el motivo de sus actos, pero pidió al asaltante hace un uso prudente de los objetos que le hurtó.

Dentro de los artículos robados se encontraba su billetera con tarjetas de banco, documentos de identificación, efectivo y un pase libre a una discoteca.

Así mismo, el ladrón se llevó un pase anual a un parque de diversiones y bonos de supermercado, por lo cual invitó al malhechor a usarlos con su familia y para sus necesidades básicas.

Además de estos elementos, Luisito Comunica afirmó que el sujeto armado también intento llevarse el vehículo que él venía conduciendo al momento del atraco, sin embargo, los nervios parecen haberle ganado y no logró su cometido.

"Todo queda en un susto y un par de deudas (...) Entiendo que tú posiblemente tengas muchos problemas en tu vida y que tengas que recurrir al crimen para mantenerte, pero no seas egoísta, no eres la única persona que tiene necesidades", concluyó.