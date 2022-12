Luke Skywalker entrena a Rey y más detalles asombrosos del primer avance de Star Wars: The Last Jedi

Aunque se había conocido algunas imágenes de la película, este tráiler arroja pistas sobre el futuro de los personajes principales.

En 132 segundos del video desvelan el primer encuentro entre Luke Skywalker (Mark Hamill) y Rey (Daisy Ridley), durante el que la joven discípula aprende a usar su fuerza, en la misma isla donde terminó 'El despertar de la fuerza'.

"Respira, solo respira. Y ahora, lánzate. ¿Qué ves?", pregunta una voz misteriosa.

"Luz. Oscuridad. Y equilibrio", responde Rey.

"Es mucho más grande que eso", replica la voz.



Disney, propietaria de los derechos de la saga creada por George Lucas, ya había mostrado imágenes del Episodio VIII, que se estrenará a nivel mundial entre el 13 y el 15 de diciembre. Pero es la primera vez que descubre un tráiler completo de ‘Los Últimos Jedi’.

Twitter ardió con la etiqueta #TheLastJedi (título de la película en inglés) y miles de personas habían visto el video poco después de ser publicado.

La cinta, dirigida por Rian Johnson (‘Looper: Asesinos del futuro’, ‘Brick’), vuelve a estar protagonizada por las estrellas de ‘El despertar de la fuerza’ como Rey, Poe Dameron (Óscar Isaac), Finn (John Boyega) y varios personajes de la saga original, entre ellos Luke Skywalker.

La princesa Leia, encarnada por Carrie Fisher, también aparece, incluido en el tráiler. La actriz falleció en diciembre, pero por entonces ya había grabado sus escenas.

El cineasta rindió homenaje a la legendaria actriz, que le ayudó a hilvanar la historia además de la interpretación, Fisher fue guionista y una reputada editora.

"La quiero mucho, la adoro y conecté con ella sobre todo por ser guionista. Fue una guionista brillante, tenía una mente increíble. Iba a su casa y nos sentábamos en su cama durante horas y revisábamos el guión", contó Johnson durante la convención de seguidores de la saga.

"Apuntaba todas las cosas que me decía. Y después de seis horas, habíamos escrito un diálogo de cuatro palabras", afirmó.

"Ya no es la historia de Luke"

Fans de ‘La guerra de las galaxias’ hicieron cola desde la madrugada para entrar en el evento, presentado por el actor Josh Gad y al que acudieron Ridley, Boyega y la presidenta de la productora Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

El director presentó una nueva protagonista, Kelly Marie Tran, que da vida a Rose, miembro de la Resistencia.

"Estoy deseando que la conozcas", afirmó la actriz, que contó a su familia que se iba a Canadá a rodar una película indie para preservar el secretismo que rodea el universo de Star Wars.

Hamill, de su lado, confesó haber disfrutado mucho de las precuelas de la saga --los episodios I, II y III-- y de ‘Rogue One’, el spin-off estrenado las pasadas Navidades que superó los 1.000 millones de recaudación mundial, sin haber tenido que sufrir la presión de actuar en ellas.

Pero está listo para volver a la gran pantalla, su aparición en "’El despertar de la fuerza" apenas duró unos segundos.

"De alguna forma, ya no es la historia de Luke. Pero creo que es una parte importante de la saga y, de nuevo, le rodea mucho misterio", explicó a la audiencia.

Disney espera alcanzar las cifras del Episodio VII, que recaudó casi 2.100 millones de dólares a nivel global.