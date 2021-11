Luto en el mundo de la moda por muerte de afamada diseñadora de tan solo 28 años

Hay luto en el mundo de la moda y el entretenimiento por la muerte de Federica Cavenati, conocida como Kikka, una afamada diseñadora cofundadora de la marca inglesa 16Arlington. La joven de 28 años falleció debido a “rápida y repentina enfermedad”, informó la familia en un escueto comunicado.

Federica Cavenati vistió a celebridades como Kendall Jenner, Lady Gaga Amal Clooney, Jennifer Lopez y Lena Dunham, directora y guionista, quien precisamente la recordó con un sentido mensaje.

“A Kikka le encantaba celebrar, pero no pudo estar en mi boda. En ese momento no se sentía lo mejor posible, y para Kikka, ser vista sin ese brillo característico simplemente no era una opción, no porque fuera vanidosa (era lo más lejano de eso), sino porque amaba la alegría y siempre quería encarnar los valores que ella apreciaba tanto. Y entonces no pude celebrar con ella”, recordó Dunham, creadora de la serie ‘Girls’.