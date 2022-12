Luto en la salsa caleña por muerte de Héctor Viveros, exvocalista del grupo Niche

Foto: cortesía para Noticiascaracol.com

El reconocido cantante Héctor Viveros, exvocalista del grupo Niche y que actualmente hacía parte del grupo Boleoro, falleció hacia las 8:00 p.m. del viernes, durante recuperación de una cirugía del corazón que le fue practicada. A través de redes sociales ambas orquestas lamentaron su muerte.



Lamentamos esta noche la muerte de Héctor Viveros Ex Cantante del Grupo Niche de las canciones "Va Pregonando" y "Tiempos de ayer" en 1979 — Grupo Niche (@gruponiche) February 6, 2016

Descansa en paz maestro y amigo, cantante de BoleOro, Héctor Viveros. — GrupoMusical BoleOro (@boleoro) February 6, 2016

"La operación fue el viernes por la mañana y duró casi hasta el mediodía. Él tenía que pasar las siguientes 48 después de la intervención para poder tener un buen pronóstico, estas eran las horas más críticas", dijo Carlos Córdoba, director de BoleOro.

Por su parte, la Administración Municipal lamentó el deceso en Cali de Viveros, quien junto a Jairo Varela fue fundador del emblemático Grupo Niche en los años 70's.

"El gobierno del alcalde Maurice Armitage, envía un mensaje de solidaridad y condolencia para su familia, la comunidad salsera de Cali, de Colombia y otras naciones, así como la ciudadanía caleña en general, ante la partida de uno de sus artistas más apreciados", expresó Luz Adriana Betancourth, secretaria de cultura de la capital vallecaucana.

El cantante también perteneció a otras importantes agrupaciones colombianas como Los Tupamaros, la Orquesta Internacional 'Los Niches' y los Caribes. Además, participó en homenaje que se le realizó a Celia Cruz en el Festival Mundial de la Salsa en 2013.







"En Cali ha habido excelentes intérpretes, yo he vivido entre músicos y orquestas durante más de cincuenta años, pero voces en la salsa y el bolero como la de Héctor no se volverán a escuchar, porque era uno de esos que están en vía de extinción", manifestó el escritor y periodista Umberto Valverde.

Víveros es velado en la funeraria In Vitam, en el sur de la capital del Valle, y este domingo se cumplirán sus exequias en el Cementerio del Sur. Asimismo, la Secretaría de Cultura de la ciudad rendirá un tributo al artista el próximo jueves a partir de las 6:00 p.m.