Lyn May se molesta porque la comparan con Karol G: "Parece tamal"

Lyn May fue objeto de críticas en redes sociales tras lanzar algunos comentarios en contra del físico de Karol G, cantante colombiana. La actriz mexicana comparó a la Bichota con un tamal.

Y es que todo empezó cuando la mujer de 69 años realizó un evento para el lanzamiento de su más reciente sencillo 'Claro que yes', en ese momento una periodista del programa 'El gordo y la flaca' resaltó que su atuendo era muy parecido al que suele usar Karol G, esto teniendo en cuenta que Lyn May usaba peluca azul.

Publicidad

La artista inmediatamente se molestó y le dijo: "No me compares con esa vieja, esta gorda ella, yo estoy muy bien, yo tengo mi cinturita; ella no tiene cintura, está muy pareja, parece tamal".

Además, Lyn May aseguró que varias artistas han estado imitando su "único y original estilo", entre ellas Anitta, Natti Natasha y Karol G .

Los comentarios de la artista no fueron muy bien recibidos en redes sociales. "Hay que envejecer con dignidad caray… Qué triste", "😂😂😂😂😂😂😂😂😂 'parece tamal', ¿acaso no se ve al espejo? 🤣🤣" y "Eso es una falta de respeto a Karol G" fueron algunas reacciones.