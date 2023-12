Macaulay Culkin dedica emotivo discurso a su prometida tras recibir estrella de Hollywood

El actor Macaulay Culkin, protagonista de la película navideña Home Alone (Mi pobre angelito en español) en 1990, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.



En el encuentro estuvo presente la actriz Catherine O'Hara, que daba vida a su madre en la popular película noventera que lo catapultó a la fama por su papel de Kevin McCallister.

La actriz resaltó el talento actoral de Macaulay Culkin y le atribuyó el éxito de la cinta dirigida por Chris Colombus, que recaudó 285 millones de dólares a nivel internacional.

"Home Alone es y siempre será una adorada sensación global... La razón por la que familias de todo el mundo no pueden dejar pasar un año sin verla y amarla es por Macaulay Culkin", dijo O'Hara, quien llevó a las lágrimas a su compañero de elenco.

"Macaulay, felicidades. Mereces una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Gracias por incluirme a mí, tu mamá falsa que te dejó no solamente una vez, sino dos, en este momento tan feliz", ahondó la intérprete de A Mighty Win.



La actriz Natasha Lyonne también ofreció unas palabras para homenajear a su amigo, en donde además de agradecerle el apoyo que le brindó a su carrera como directora, resaltó su calidad humana.



"La verdadera belleza es ver el adulto en el que te convertiste y ahora el esposo y padre amoroso que eres", apuntó Lyonne.

Por su parte, un muy emotivo Macaulay Culkin dio las gracias a sus representantes de toda la vida, a su esposa, Brenda Song, y terminó su discurso con su icónica frase de Home Alone.

"Me gustaría agradecer a Brenda. Eres absolutamente todo. Eres mi campeona, eres la única persona hoy más feliz por mí que yo. No solo eres la mejor mujer que he conocido, eres la mejor persona que he conocido. Y después del nacimiento de nuestros dos hijos te has convertido en una de mis tres personas favoritas. Te amo", expresó Macaulay Culkin.

"Para terminar, en el espíritu de las fiestas, solo quiero decir: Feliz Navidad, animales asquerosos", dijo antes de posar junto a su nueva estrella.

Macaulay Culkin se convirtió en una estrella infantil de Hollywood tras su papel de Kevin McCallister en las dos cintas de Home Alone. Después protagonizó películas como My Girl (1991) y The Good Son (1993).

La separación de sus padres y la batalla legal sobre la custodia de sus hijos y la fortuna de Macaulay Culkin alejaron al actor de la industria y su carrera fue en descenso, con una juventud marcada por sus problemas con el abuso de drogas, los excesos y conflictos con la policía.

Los últimos proyectos de Macaulay Culkin han sido programas de televisión, entre los que se encuentran Changeland (2019), American Horror Story (2021) o Entergalactic (2022).