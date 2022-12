Machete es un símbolo sexual: director de Machete Kills

Pero Machete, interpretado por Danny Trejo, no es el clásico galán de películas de acción: tiene cara de pocos amigos y su cuerpo, aunque fornido, no es el de un muñeco de G.I. Joe.

"¡Cómo que lo estoy volviendo un símbolo sexual, él ya es un símbolo sexual!", dijo Rodríguez en entrevista telefónica reciente desde Estados Unidos, donde se estrenaba la película el viernes. "Es parte del personaje, quería que fuera como un James Bond mexicano. Con James Bond no importa lo viejo que sea, o los diferentes actores que lo hacen, tiene a todas las chicas, yo me quería burlar un poco de eso... a él (Trejo) le encanta, está muy agradecido".

En la película, con un elenco estelar que incluye a Lady Gaga cantando, destaca la actuación del mexicano Demian Bichir, que por años se ha desenvuelto en el mundo del drama y sorprende al dejarse ver en escenas de acción con el papel de Méndez.

"Tenía muchas ganas de hacer algo como esto", dijo el director sobre Bichir. "Vino conmigo y me dijo 'quiero interpretar a un cabrón nunca me toca interpretar alguien así, quiero que me dejes hacer eso', y le dije 'ok lo podemos hacer'. Escribí esa parte y realmente creé el personaje específicamente para él, por eso le escribí múltiples personalidades, porque quería hacer tres películas en una y a él le fascinó".

Rodríguez también tiene a la colombiana Sofía Vergara luciendo un sostén de copa doble D con metralletas incluidas y un revolver atado a la cintura con dos tambores a los lados, que se yergue de manera muy sugerente. Vergara no pierde la sensualidad, pero se la ve inyectada de testosterona interpretando a Desdemona.

"Ella quería hacer algo con mi estilo, que es escandaloso y loco. Cuando la contraté no había nada de eso en el guion, era muy normal, pero sabía que la gente estaría muy desilusionada e incluso ella estaría desilusionada si no le daba algo para hacerla más única y emblemática", dijo Rodríguez.

"Así que le puse el sostén con balas y la pistola la tomé prestada de 'Del crepúsculo al amanecer' y se la puse en la cintura... A ella le encantó, si no le hubiera gustado se lo habría quitado y lo hizo sin limitarse en absoluto".

El director también contó con Antonio Banderas, Michelle Rodríguez, Alexa Vega y Mel Gibson. El secreto para lograr este tipo de elencos está en el plató, según Rodríguez.

"Ellos se divierten mucho, tengo mi propio estudio, soy el que está a cargo, no hay productores ni gente de la industria ahí. Vienen a trabajar directamente conmigo y tengo la última palabra, nadie va a cambiar lo que hacen como actores, si me gusta va en la película.

Tenemos un buen trato entre nosotros, donde todos obtenemos mucha libertad creativa y ellos no suelen tener eso en las películas... con más gente y dinero involucrados", dijo Rodríguez.

En su nueva entrega Machete regresa con Sartana, la chica que le roba el corazón, interpretada por Jessica Alba. La actriz ha colaborado con Rodríguez desde "Sin City" para la cual estrenará una segunda cinta en 2014.

"Creo que será una continuación fenomenal de la saga", dijo sobre película basada en los cómics de Frank Miller. "Dimos un paso más en la parte visual, ha pasado tiempo y la tecnología ha mejorado. La filmamos en 3D así que será impresionante".

En "Machete Kills" el héroe que inmigró de manera ilegal de México a Estados Unidos, termina trabajando para el gobierno estadounidense. Rodríguez ha dicho que su cinta pertenece al género de mexploitation, haciendo referencia a la corriente de cine de blaxploitation surgido en la década de 1970 por y para la comunidad de raza negra.

"Nunca ha habido una mexploitation y creo que a la gente le sorprendió porque probablemente debimos tener una, pero no pasó. Así que Machete está compensando el hecho de que no hubo cintas de mexploitation", dijo el director de origen mexicano nacido en Texas, quien detalló cuáles son las características que hacen especial a un héroe con sangre mexicana.

"Como héroe mexicano es el más cabrón, es el mejor, es mexicano y siempre se las ingenia para hacer el trabajo mejor y de una manera más innovadora, con más creatividad ante las dificultades. Es el hombre más rudo que hay", dijo Rodríguez.