Madonna aseguró que estuvo a punto de morir: "Qué afortunada soy"

Madonna expresó en sus redes sociales que tiene suerte de estar viva después del tiempo que pasó en cuidados intensivos. La cantante de 64 años agradeció a su familia y amigos por el apoyo que recibió después de que fue hospitalizada con una infección bacteriana grave.



La artista escribió en su cuenta de Instagram lo siguiente: “El amor de la familia y los amigos es la mejor medicina. Un mes fuera del hospital y puedo reflexionar. Como madre, realmente puedes quedar atrapada en las necesidades de tus hijos y en la aparentemente interminable generosidad, pero cuando las fichas estaban bajas, mis hijos realmente aparecieron para mí. Vi un lado de ellos que nunca había visto antes. Hizo toda la diferencia”.

Agregó: “También lo hizo el amor y el apoyo de mis amigos. Qué afortunada soy de haber conocido a estas personas y a tantas otras que también se han ido. Gracias a todos mis ángeles que me protegieron y me dejaron quedarme para terminar de hacer mi trabajo”.

La gira musical de Madonna estaba programada para comenzar el pasado 15 de julio en Vancouver, Canadá. Ahora, el plan es comenzar con la etapa europea en octubre, por lo que la intérprete de ‘La isla bonita’ les pidió a sus seguidores conservar sus boletas.



Y es que, semanas atrás, Madonna agradeció los mensajes de ánimo que dejaron sus seguidores.

"Gracias por su energía positiva, oraciones y palabras curativas y alentadoras. He sentido su amor. Estoy en el camino hacia la recuperación e increíblemente agradecida por todas las bendiciones en mi vida", dijo.

"Mi primer pensamiento cuando me desperté en el hospital fueron mis hijos. Mi segundo pensamiento fue que no quería decepcionar a nadie que hubiera comprado entradas para mi gira", añadió Madonna, que también expresó pesar por sus trabajadores.

"Ahora estoy centrada en mi salud y en ponerme más fuerte y ¡les aseguro que volveré con ustedes tan pronto como pueda!", destacó.

¿Quién es Madonna?

Madonna Louise Ciccone es una cantante, actriz y empresaria estadounidense, considerada una de las artistas más influyentes y exitosas en la historia de la música pop. Nació el 16 de agosto de 1958 en Bay City, Míchigan, Estados Unidos.

Madonna alcanzó la fama a principios de la década de 1980 con una serie de álbumes exitosos y sencillos que la convirtieron en un ícono cultural de la música pop. Algunos de sus álbumes más famosos incluyen 'Like a Virgin', 'True Blue', 'Like a Prayer', y 'Ray of Light'.