Madonna es criticada por su apariencia en los Grammy: "Los años le están pasando factura"

Madonna causó revuelo en redes sociales tras mostrar su "nueva cara" durante la edición número 65 de los premios Grammy. La reina del pop tuvo una breve aparición como presentadora en la categoría de mejor interpretación en dúo o grupo pop.



Sin embargo, más allá de su acto en la alfombra de los premios, lo que llamó la atención fue su atuendo y cómo luce su rostro. Algunos usuarios incluso afirmaron que a la intérprete de 'La isla bonita' "se le fue la mano con el "bótox".

Madonna apareció luciendo falda, bléiser, camisa y corbata, pero lo que sin duda despertó un sinnúmero de críticas fue su maquillaje y peinado. A la artista le lanzaron comentarios como "Los años le están pasando factura", "No me gusta cómo se ve", y "No sean como Madonna. No hay nada mejor que un rostro natural, no necesitan tantas cirugías estéticas para terminar pareciendo un alien".

Madonna y su discurso sobre el empoderamiento

Por otro lado, hay quienes aplaudieron a Madonna por el discurso que dio en la ceremonia. La artista empezó diciendo "¿están listos para un poquito de controversia?" y sus palabras apuntaron a una "reivindicación de rebeldía".



"Esto es lo que he aprendido después de 4 décadas en la música. Si te llaman sorprendente, escandalosa, que causas problemas, provocativa o peligrosa, desde luego vas por el buen camino. Así que estoy aquí para agradecer a todos los rebeldes que existen, que abren camino y reciben todos los golpes por nosotros. Debéis saber que vuestra valentía no pasa desapercibida, sois vistos y escuchados, pero, sobre todo, os apreciamos", expresó la cantante.

Parte del discurso de Madonna en la 65ª ceremonia de los Premios Grammy:



«Si te tachan de transgresora, problemática, provocadora, dificil o peligrosa, estás en el camino correcto.



Para todos ustedes, rebeldes: su intrepidez no pasa desapercibida». pic.twitter.com/8wSRTYYHDI — SergioOpina (@sergioopina_) February 6, 2023

Alejandro Fernández, en aparente estado de embriaguez durante un concierto

En videos que no tardaron en viralizarse en redes sociales se observa al Potrillo usando una chaqueta de jean sobre su traje de charro. Sin embargo, lo que llama la atención es su particular forma de moverse en el escenario y cómo se tambalea constantemente mientras canta.

"Yo veo borrachos en la calle, y sin pagar" y "¡Qué vergüenza! Su papá jamás se presentó así, él decía que el público merecía respeto, algo que su hijo no conoce" fueron algunas opiniones.