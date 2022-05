Madonna, Feid, Grupo Firme y otras sorpresas de Maluma en su ‘Medallo en el mapa’

Maluma puso a Medallo en el mapa y Madonna, su amiga, le siguió las coordenadas. Desde 2019 se conocieron y la amistad reina de corazón.

En la distancia, sus cercanos amigos, ubicaron a la tierra de Maluma en el mapa. JLo, Shakira, Wisin, J Balvin y Jimmy Fallon enviaron mensajes destacando las cualidades de Medellín.

Fueron cuatro horas de un espectáculo lleno de sorpresas. En la tarima, donde el público tenía una vista de 360 grados, Maluma lloró de emoción varias veces, se arrodilló y se sinceró.

"Si es un sueño que no me despierten, porque este es el sueño más chimba que he tenido en mi vida. Tuvieron que pasar 11 años de carrera para poder pisar Atanasio Girardot, pero Dios sabe cómo hace sus cosas, definitivamente”, dijo Maluma.

Al show invitó a sus amigos artistas paisas: Feid, Wolfine y Blessed. También a Abril, una joven que eligió en un concurso radial, tiene 23 años y jamás había cantado en público.

El nivel que puso el Papi Juancho en Medellín, en Colombia, en el mundo, fue muy alto, hizo historia, destacan sus seguidores.