Madonna le sigue la pista a Maluma hasta en redes sociales

La reina del pop le hizo un comentario al artista en una publicación en su cuenta de Instagram ¿habrá una posible colaboración?

El cantante paisa trabaja sin descanso y así lo evidenció en sus redes sociales, por medio de sus historias y una foto en Instagram donde destacó que mientras todos estaban preparando todo para disfrutar de Halloween, él se encontraba trabajando.

La publicación no pasó desapercibida, incluso Madonna le dejó un comentario: "Rubia are you working", escribió la cantante estadounidense.

Los seguidores del artista reaccionaron de inmediato haciendo algunas bromas por la forma en que Madonna se refirió a él, teniendo en cuenta su más reciente cambio de look que ha sido tendencia en redes sociales.

Maluma se cambia al ‘Kurt Cobain style’ y desata críticas en las redes sociales

Maluma conoció a la reina del pop en los pasados MTV Video Music Awards y al parecer desde ese momento, la cantante le sigue la pista al antioqueño.

Maluma recibió la bendición nada más y nada menos que de la reina del pop