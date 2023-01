Madonna pierde demanda y con ella hasta su ropa interior

La artista no pudo impedir la subasta de sus posesiones, entre ellas mechones de pelo, prendas íntimas y una carta de su exnovio el rapero Tupac.

La batalla legal se dio porque una examiga de la cantante Darlene Lutz tomó algunas de sus posesiones con intención de subastarlas.

Madonna llevó el caso a los estrados y durante dos años dio la pelea en defensa de su privacidad.

Lutz argumentó tener una carta firmada por la intérprete de ‘Like a virgin’ donde le da autorización para la venta de dichos objetos.

Además, en el 2004, según la demandada, ambas habían llegado a un acuerdo en el que ella tendría autorización de vender dichos artículos a cambio de una remuneración económica. Sin embargo, Madonna aseguró nunca haber firmado algún documento al respecto.

La corte falló en contra de la cantante, al considerar que expiró el plazo de 3 años para hacer el reclamo y le negó la devolución de sus pertenencias.

La subasta se llevará a cabo en el mes de julio a través de la casa Gotta Have It! Collectibles.