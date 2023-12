Madonna reveló que una mujer fue la que obró el "milagro" que le salvó la vida

Madonna, a sus 65 años, sigue cumpliendo con las fechas de su ambiciosa gira internacional Celebration World Tour, luego de que la artista enfrentara una difícil enfermedad que la mantuvo hospitalizada varios meses. Según la cantante, "es un maldito milagro que esté viva".



Esto lo dijo la intérprete de Material Girl en uno de sus más recientes conciertos en el Barclays Center de Nueva York, en donde decidió revelar a sus fanáticos que consideraba un "milagro" estar viva y sobre el escenario, y que esto se lo debía a una mujer misteriosa.

En medio del espectáculo en Nueva York, Madonna decidió revelar más detalles de lo que vivió a inicios de este año por complicaciones de salud. La artista señaló que estuvo en coma inducido durante 48 horas y que había logrado sobrevivir gracias a la rápida reacción de alguien que estaba entre el público.

"Hay algunas personas aquí esta noche que estuvieron conmigo en el hospital", empezó diciendo la cantante. Luego agregó que "aquí está una mujer muy importante que me llevó al hospital".



Madonna se refirió a la misteriosa mujer como Siobhan, señalando que ella "me salvó la vida". Según el relato de la famosa, lo único que ella sabe es que "me desmayé en mi baño y me desperté en la UCI".

Siobhan encontró a Madonna inconsciente en el piso de su baño y la auxilió rápidamente para llevarla hasta el hospital, en donde la artista estuvo en coma inducido y atendida por profesionales por varias semanas en la unidad de cuidados intensivos.

Según la artista de 65 años, si esa mujer no la hubiera encontrado en ese momento, ella no estaría viva. Cabe recordar que fue una infección bacteriana la que llevó a la cantante a estar hospitalizada una larga temporada.



Madonna también comentó que cuando despertó del coma inducido, "lo primero que vi fue a mis increíbles seis hijos sentados en el pasillo". Incluso bromeó diciendo que "casi muero dejando a mis seis niños en una sola habitación. Lo sé, es un poco gracioso".

Durante este mes e inicios del año 2024, el Celebration World Tour llegará a los Estados Unidos con múltiples espectáculos a lo largo de su país natal en ciudades como Nashville (22 de diciembre), San Francisco (15 de enero), Las Vegas (18 de enero) y Phoenix (20 de enero).

Además, en Suramérica los fanáticos no pierden la esperanza de que Madonna próximamente anuncie fechas que la lleven a pisar varios escenarios de diferentes países de la región.