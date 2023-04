Madre de Gerard Piqué concede entrevista para televisión: ¿qué dijo sobre Shakira?

Montserrat Bernabéu, madre de Gerard Piqué y exsuegra de la cantante colombiana Shakira , concedió una entrevista para televisión luego de la partida de sus nietos, Milan y Sasha, a Miami junto a su madre.

En diálogo con el medio Col.lapse de la cadena Cataluña TV- 3, la distinguida doctora habló sobre su trayectoria en el área de la salud, destacando su labor como especialista en lesiones medulares y cerebrales.

Rumores apuntan a que Montserrat Bernabéu habría solicitado que no se le preguntara sobre su relación con la barranquillera, con quien se presume no está en los mejores términos.

Pese a que la progenitora de Gerard Piqué no tocó muchos temas personales, sí se refirió sobre el traumatismo que sufrió el exjugador español en el año 2012.

Publicidad

"Recuerdo que en aquel momento estaba en el campo. Cuando le vi, muy buena cosa no me vino a la cabeza. De hecho, todavía me cuesta hablar de eso. Él siguió jugando, pero no sabía dónde estaba. Estaba desorientado y había sufrido un traumatismo craneal importante", precisó.

Puede ver la entrevista completa haciendo clic aquí.

Otras noticias que puede leer:

Publicidad

¿Gerard Piqué será padre por tercera vez? Rumores señalan los nuevos planes del español y su pareja

Recientemente se conoció que el exjugador de fútbol profesional Gerard Piqué y su pareja, Clara Chía , estarían buscando tener hijos.

Gracias a las declaraciones del padre del también empresario mientras era cuestionado sobre la carta de desalojo que habría enviado a Shakira, se volvieron tendencia los presuntos planes que tendría la pareja.

El medio ‘Chisme no like’, conducido por el periodista Javier Ceriani, reveló que, al parecer, Gerard Piqué estaría en búsqueda de su tercer hijo, junto a la estudiante de negocios internacionales.

En medio del revuelo, también se conoció que Clara Chía no quisiera embarazarse, por lo que la pareja estaría considerando alquilar un vientre.

Publicidad

Hasta la fecha, ni Gerard Piqué ni su pareja se han pronunciado al respecto y se desconoce si esos objetivos de la pareja son verdaderos.