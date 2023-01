Magnate australiano queda vetado de Instagram por publicar orgías con 30 mujeres… y su esposa

Travers Beynon, conocido como ‘Candyman’, quedó por fuera de la red social por mostrar fotografías con alto contenido sexual.

Travers explicó para el diario The Sun que él y su pareja, Taesha Beynon, realizan este tipo de actividades y que ella ya no siente celos.

“Estamos muy felices. He tenido mis momentos de celos y los supere. Cuando comenzamos a salir no sabía que él iba a tener otras novias, pero fue algo que discutimos juntos”, comentó ella en The Sun.

Travers Beynon, de 46 años, se dedica a la industria del tabaco y a organizar reuniones de música y sexo.

En algunas de sus publicaciones, aparecen mujeres en bikini o con poca ropa, así como exhibiendo su estilo de vida. Sin embargo, Instagram decidió vetarlo tras varios llamados de atención.