Mago Fabrianny tenía grave enfermedad: así fue su última entrevista con La Red de Caracol TV

Hay luto en el entretenimiento colombiano tras la muerte del mago Fabrianny , un ilusionista de la vieja escuela que durante más de cuatro décadas divirtió con su show a grandes y chicos. Fabio Rodríguez falleció en la noche del viernes 10 de noviembre de 2023 tras batallar con una dura enfermedad. De ese doloroso capítulo, que terminaría siendo el final, habló a comienzos de año con La Red, de Caracol Televisión .



“Empecé a bajar de peso, fui al médico, me hicieron exámenes, trataba como de ahogarme. Entonces yo fui a la clínica Cardioinfantil y de una me hospitalizaron, y me encontraron como un tumorcito en el colon y comenzaron a tratármelo”, manifestó el mago Fabrianny.

“Me hicieron una operación de biopsia en el pulmón, me sacaron agua del pulmón y a lo último la quimio”, añadió.

Después de estar hospitalizado siguió trabajando: “Me hicieron una quimio y al otro día hice un show para 260 niños echó”.

Su proceso lo vivió de la mano de un sacerdote que le recalcó: “tranquilo que los médicos llegan hasta donde ellos saben, después sigue Dios”. Para el momento de la entrevista, marzo de 2023, decía que no le dolía nada y le daba crédito a “la oración”.

Tristemente, el cáncer de colon que padecía el mago Fabrianny siguió expandiéndose y su salud fue desmejorando. Fueron 11 meses de dura lucha para él y su familia.

El mago Fabrianny será velado en la funeraria Cristo Rey de Bogotá. Descanse en paz.