Maleja comparó su pancita con la de su cuñada, también embarazada, y compartió este emotivo mensaje

La actriz y presentadora caleña publicó una imagen en Instagram donde revela por qué no le teme a "ser diferente" y luce orgullosa su sexto mes de gestación.

La fotografía fue inicialmente compartida por @Tatanatymejia, hermana de Tatán Mejía, y en ella compara su barriga, en el séptimo mes de embarazo, con la 'mini pancita' de su cuñada Maleja Restrepo.

"Expectativa vs realidad jajajaja Yo pensaba que iba a tener la misma barriga que mi cuñadita @maleja_restrepo, las dos embarazadas. Male eres demasiado afortunada", expresó la joven.

[Lea también: ¿Niño o niña? Con este curioso mensaje, Maleja y Tatán revelaron el sexo de su segundo bebé ]

La vallecaucana aprovechó el post de su cuñada y también lo compartió en su red social, junto a este emotivo mensaje: "Muchas veces tendemos a juzgar lo diferente y yo solo quiero que entendamos que SER DIFERENTE en cualquier aspecto de nuestras vidas no está mal, al contrario, es una oportunidad para crear. 'Cuando perdemos el derecho a ser diferentes, perdemos el privilegio de ser libres'".





La imagen ya cuenta con cerca de 33.000 Me Gusta y los mensajes de los seguidores de la Instagramer de la Sultana del Valle no se hicieron esperar. Algunos expresaron su sorpresa, otros admiración, e incluso no faltaron las mujeres que aseguraron haber tenido también una 'mini pancita', como Maleja, cuando esperaban a sus hijos.

"Te apoyo total. Siento que las personas deben crear más consciencia que todos somos diferentes y tienen que aceptar a cada uno con sus diferencias, gustos y preferencias”, dijo @moneyinteramerican.

"Bellas todas las mujeres que dan vida y educan con amor y respeto a la diversidad y diferencia", manifestó por su parte @ mtcastellanosb .



Lea también: