Maleja Restrepo deja sin aliento a sus seguidores tras irse de paseo a un paradisíaco lugar

Sus miles de fanáticos quedaron sorprendidos con sus curvas y su juvenil aspecto.

Por medio de su cuenta en Instagram, la bella influenciadora Maleja Restrepo compartió con sus seguidores unas fotografías en donde posa al lado de un cristalino río.

En la publicación se ve a la caleña muy contenta usando un bikini donde se resaltan todos sus atributos físicos.

Igualmente, debido al entorno tan natural en donde se encuentra de viaje, Maleja decidió subir las fotos sin ningún tipo de filtro.

Precisamente, muchos de sus seguidores le preguntaron a dónde se fue de vacaciones, a lo que la vallecaucana respondió que el río se llama La Miel y se encuentra ubicado en el oriente del departamento de Caldas.

“Que mis hábitos y los de aquellos/as que me rodean me permitan seguir disfrutando de estos lugares. Mejor #SinFiltro”, fue el mensaje con el que Maleja acompañó esta galería.

Hasta la noche del miércoles, la publicación ya contaba con alrededor de 96 mil corazones y más de 600 comentarios en donde resaltan el saludable cuerpo de la también actriz y presentadora, quien es madre ya de dos hijas.

Una de ellas, la usuaria @leidy_alicastro, que le escribi: “¡Wow! Con dos hijas y tienes un cuerpazo, ¿cuál es tu secreto?”.

Otro comentario que no pasó desapercibido fue el de su esposo Tatán Mejía, quien le lanzó un irreverente halago.

“Ju$%&* ¡Qué rico!”, fue lo que el motociclista manizalita le escribió a su esposa, lo que también generó varias reacciones positivas de los fanáticos de esta intrépida pareja.

Estas son las fotografías que han causado revuelo en la cuenta de Maleja, quien, además, ha expresado los beneficios de actividades como el yoga.