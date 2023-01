Maleja Restrepo se fue de paseo para un río y esto le sucedió al dárselas de sirena

La situación que vivió la reconocida instagramer caleña se produjo cuando se encontraba junto con una de sus pequeñas hijas.

Maleja Restrepo se fue de paseo y como evidencia de ello subió una foto y un video en sus redes sociales. "Foto 1: me creo sirena de río...", expresó la también presentadora y actriz en su cuenta de Instragram.

Aunque la publicación aparentemente no tenía nada fuera de lo normal, en el mismo publicó una segunda imagen. "Foto 2: La sirena se descu… por no soltar a la niña", escribió.

Se trata de un video en que se observa a Maleja con su hija Lupe montadas en un flotador. Sin embargo, en su intento por mantenerse junto a su pequeña, se salen del inflable y son arrastradas por la corriente.



"JAJAJA Simplemente no dejo de verlo", comentó la usuaria @fazzuryrangel_97 y, como ella, muchos internautas no pararon de burlarse de lo ocurrido a la vallecaucana, que, por fortuna, terminó siendo solo en un momento gracioso.

Los fanáticos aprovecharon también para felicitar a Maleja nuevamente por su hermosa familia e incluso algunos le hicieron recomendaciones y solicitudes para próximos videos junto a su esposo Tatán Mejía.

