Maleja y Tatán ponen fin a rumor que los tenía locos y confirman una gran noticia para su familia

La pareja habló sobre la nueva etapa que enfrentan. Sebastián estaría sufriendo los efectos de esta situación.

De manera divertida, la presentadora María Alejandra Restrepo y su esposo, el motocrosista Sebastián Mejía, explicaron por medio de un video, publicado en su canal de YouTube, la noticia de su segundo embarazo.

Comenzaron diciéndole a sus seguidores que el video en YouTube fue realizado para responder sobre el rumor difundido y por el que venían preguntándoles de manera insistente.

“Hay un rumor que nos tiene secos, que nos pregunta todo el mundo de que si es cierto que Malejita está embarazada y que voy a ser papá otra vez. Yo solo les voy a decir una vaina, no hay que creer todo lo que ven o lo que dicen las revistas y medios de comunicación, no siempre es verdad, ellos no siempre tienen la razón”, bromeó Sebastián Mejía en YouTube.

¿Qué dijo Maleja para que Tatán se burlara de ella? La caleña lo... Seguido de esto, la caleña y el manizalita confirmaron a viva voz que van a ser papás por segunda vez.

“¡Vamos a ser papás por segunda vez! Se los queríamos contar a ustedes de nuestra boca. No queríamos contar antes porque, para los que se leyeron el libro, hay un capítulo que se titula ‘La vida es un segundo’ y contamos una experiencia muy personal que sucedió hace menos de un año. Tuve un embarazo ectópico (donde el óvulo fecundado se implanta fuera del útero), por eso quisimos contar cuando ya estuviéramos muy seguros de que todo estaba bien”, dijo María Alejandra en el video.

Maleja indicó que el embarazado realmente es su esposo, pues es quien experimenta todos los síntomas.

“A él es el que le da todo. Le dan las maluqueras, la comedera, le tocó comprar una bicicleta porque estaba comiendo mucho. Le da malgenio, sueño y le dan náuseas”, contó, entre risas, la presentadora caleña.

Su hija Guadalupe también se pronunció en el video, que en solo 14 horas contaba con más de 119.000 reproducciones, y sugirió posibles nombres para su hermano o hermana que viene en camino.

“Si es niña, le quiero poner Celeste y, si es niño, Ramón o Gael”, dijo la niña.

¿Tan popular como sus papás? Lupe, la hija de Maleja y Tatán, sacude... La joven pareja confirmó tener cuatro meses y medio de gestación. Por ahora, agregaron, se desconoce el sexo del bebé.

Tanto caucho quemao tuvo sus efectos Gracias @tatianazuluagal por ser nuestra mamá manager sos la mejor Gracias a la @larevistavea por acercarnos más a los nuestros con esta portada tan bella, además @tatanmejia sonriendo en una foto eso sí que es un hit ️ Gracias equipo : Fotografía : @hernanpuentes Maquillaje y peinado : @ramosalex @juanitomasa1 Vestuario : @jotamaya @pauroro Editorial: @marthabeltran1 @espebarbosa @lolagos Hoy hay un nuevo vídeo especial en nuestro canal de YouTube (link en la bio) Una publicación compartida de maleja_restrepo (@maleja_restrepo) el 16 de Ago de 2017 a la(s) 5:52 PDT