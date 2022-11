Maluma abandonó molesto una entrevista por pregunta sobre violación de DD. HH. en Qatar

El reguetonero colombiano Maluma se disgustó y abandonó una entrevista para el medio de Israel Kan TV después de que un periodista le preguntó sobre lo que él pensaba de la violación de derechos humanos en Qatar.



Es que varios artistas, entre ellos, J Balvin y Shakira, se han negado a presentarse en Qatar por las distintas controversias que han rodeado la organización de Mundial de fútbol.

Por su parte, Maluma aceptó tener una presentación junto a Nicki Minaj y Myriam Fares este sábado, 19 de noviembre, para la inauguración del Fan Festival de la FIFA de Doha.

Sin embargo, durante la entrevista, el periodista israelí le preguntó al paisa si no tenía problemas con la violación de los derechos humanos en ese país del Medio Oriente y esto le respondió el artista:

“Sí, pero es algo que yo no puedo solucionar. Yo solo vine aquí a disfrutar la vida, a disfrutar el fútbol, la fiesta del fútbol. De hecho no es algo en lo que yo tenga que estar involucrado. Aquí estoy para disfrutar mi música, la vida hermosa y el fútbol también”.



No obstante, el entrevistador no pareció satisfecho con la respuesta del cantante y le insistió con otra pregunta al respecto, por lo que el intérprete de ‘Hawái' le dijo que él entendía y que si debía responder, pero alguien detrás de las cámaras le dijo que no.

A pesar de ello, el periodista volvió a insistir con el tema y, por tanto, Maluma decidió pararse de la mesa e irse al indicar que el comunicador estaba siendo grosero.

“¿Por qué soy grosero, Maluma? Eso es lo que la gente dice, lo que la gente piensa”, dijo el reportero mientras el cantante abandonara el set.